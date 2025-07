VÍDEO: Homem morre ao ser sugado por motor de avião em aeroporto na Itália

Foto: Reprodução | Incidente fechou temporariamente aeroporto de Il Caravaggio, em Bérgamo, o terceiro mais movimentado do país. Homem, que não era passageiro nem funcionário, teria intenção de tirar a própria vida, segundo agência de notícias Ansa.

Um homem morreu ao ser sugado pelo motor de um avião na pista do aeroporto internacional de Il Caravaggio, em Bérgamo, na Itália, nesta terça-feira (8). O incidente ocorreu enquanto a aeronave se preparava para decolar rumo a Milão, e o aeroporto foi temporariamente fechado para pousos e decolagens.

Um porta-voz do aeroporto confirmou a morte e disse que o homem não era passageiro nem membro da equipe do aeroporto. O aeroporto de Caravaggio é o terceiro mais movimentado da Itália, e faz pontes aéreas de baixo custo para Milão, além de outros voos internacionais e nacionais.

A agência de notícias italiana Ansa afirmou que o homem teria entrado voluntariamente na área operacional do aeroporto com a intenção de tirar a própria vida, e chamou o caso de “incidente dramático”. Ele invadiu o local após driblar controles de segurança da pista, correu em direção à aeronave e foi sugado pelo motor de um avião da companhia Volotea que se preparava para decolar, segundo a agência.

Os policiais presentes no local notaram a movimentação do homem, não conseguiu o deter a tempo, ainda segundo a Ansa. A polícia de Bérgamo não se pronunciou sobre o caso até a última atualização desta reportagem.

O aeroporto confirmou o incidente, mas citou apenas “um problema ocorrido na pista de taxiamento” em breve comunicado. As operações no aeroporto foram suspensas das 5h20 às 7h, no horário de Brasília (10h20 às 12h, no horário local) por conta da morte, mas já foram retomadas.

O aeroporto disse ainda que o incidente está sendo investigados pelas autoridades, que vão apurar como o homem conseguiu burlar o perímetro de segurança do local.

A imprensa italiana afirmou que voos que iriam pousar no local foram direcionados a outros aeroportos, e outros que decolariam tiveram que ser atrasados, e alguns cancelados.

Explosão em posto de gasolina deixa cerca de 30 feridos em Roma, na Itália

Fonte: g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/07/2025/15:03:26

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...