VÍDEO: Homem morre após levar chifradas de touro em evento na Espanha

O evento do último final de semana celebrava o “Bous al carrer”, uma celebração que integra as festividades da Igreja Católica na região. O festejo foi imediatamente interrompido após a morte do homem.

Um homem de 57 anos morreu no último domingo (20) após ser atacado diversas vezes por um touro, durante um evento tradicional de tourada no município de La Vall d’Uixó, em Valência, na Espanha.

