Vídeo: Homem que perseguia companheira menor de idade invade casa errada e é morto por vizinho em SP

Um homem de 21 anos morreu baleado na madrugada do último domingo (31) no bairro Água Branca, em Piracicaba, São Paulo, após tentar invadir uma residência. O caso é investigado pela polícia civil, que inicialmente o registrou como legítima defesa.

Segundo a corporação, a vítima foi identificada como Gabriel Fernando Toledo Correia. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que ele corre em direção ao imóvel de um homem de 41 anos, portando um pedaço de madeira. O morador, armado com uma pistola, efetuou os disparos.

De acordo com o relato do atirador, ele percebeu movimentação suspeita no quintal e chegou a efetuar um tiro de alerta para o alto antes da tentativa de invasão.

A companheira de Gabriel, uma adolescente de 17 anos, informou à polícia que havia sido agredida horas antes e que o jovem tentava levá-la até um canavial, onde, segundo ela, pretendia matá-la. A jovem conseguiu escapar após convencer um motorista de aplicativo a deixá-la na casa da mãe, vizinha ao local do ocorrido. Foi dessa residência que ela acompanhou, pelo sistema de segurança, a invasão e os disparos.

O morador entregou à polícia civil a pistola calibre .380, registrada, além de munições. O pedaço de madeira que estava com Gabriel também foi apreendido. O delegado responsável pelo caso entendeu que não havia elementos para prisão em flagrante, mas ressaltou que as investigações prosseguem.

O corpo do jovem foi retirado pela Polícia Científica e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado na Delegacia como legítima defesa.

