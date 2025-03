Vídeo: Homem se depara com ‘pênis’ em rodovia de Iranduba em Manaus

Foto: Reprodução | Manaus/AM – Um motorista que estava transitando pela rodovia Carlos Braga, AM-151, em Iranduba, foi surpreendido por uma situação inesperada. Ao parar para verificar um objeto estranho na pista, ele encontrou um brinquedo sexual em formato de pênis.

“Aí é pra acabar, minha gente. Quem esqueceu seu brinquedinho aqui na estrada de Iranduba, na AM 151, na Carlos Braga. Quem esqueceu seu brinquedinho tá aqui bem perto da fazendinha. Tá aqui na rua. Avisa seu amigo aí”, brinca o homem que filmou a cena inusitada.

Não há detalhes se ele decidiu retirar o objeto da pista ou se optou por deixá-lo no local.

