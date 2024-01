Vídeo: homens armados invadem programa ao vivo e fazem reféns

De acordo com os veículos locais, um dos homens colocou uma arma no pescoço de uma pessoa, além de manter reféns. Assista!

Nesta terça-feira (9/1), homens armados e encapuzados invadiram um programa ao vivo da TC Televisión, em Guayaquil, no Equador. Segundo relatos da mídia equatoriana, foram ouvidos sons semelhantes aos de disparos e os suspeitos fizeram ameaças com bombas.

De acordo com os veículos locais, um dos homens colocou uma arma no pescoço de um apresentador, além de manter reféns. A Ecuavisa, outro canal, garantiu que houveram disparos. As notícias ainda seguem confusas.

O El Universo informou que um artefato explosivo foi colocado na recepção da emissora e que mais de 10 pessoas entraram no estúdio onde o jornal era exibido. O Estado do Equador é o sócio controlador da TC Televisión.

O Equador vive uma crise de segurança há dois dias. Daniel Noboa, presidente do país, decretou estado de exceção nessa segunda-feira (9/1), depois da fuga de um criminoso conhecido como Fito, chefe do grupo Los Choneros. O Ministério Público acusa funcionários do próprio presídio de terem facilitado a fuga.

O político assinou um decreto determinando que as forças militares devem neutralizar 22 grupos criminosos organizados, que serão tratados com organizações terroristas, ao afirmar que a região vive um conflito armado interno.

A Polícia Nacional do Equador avisou que enviou agentes para resolver a situação.

