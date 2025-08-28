Vídeo: Ibama realiza operação em Castelo dos Sonhos fecha serraria e confisca madeiras

Foto: Reprodução | Nos dias 27 e 28 de agosto de 2025, fiscais do Ibama realizaram uma operação em Castelo dos Sonhos, distrito de Altamira (PA), que resultou na interdição de uma serraria e na apreensão de grande quantidade de madeira irregular.

Segundo informações apuradas, o pátio da madeireira foi lacrado e a madeira retirada em caminhões, caçambas com emblema da prefeitura de Guarantã do Norte. O material deve seguir o mesmo destino de apreensões anteriores, sendo encaminhado à Prefeitura de Guarantã do Norte, no estado do Mato Grosso.

Veículos carregados foram vistos deixando a região pela BR-163, em direção ao Mato Grosso. A operação é conduzida em caráter sigiloso, e até o momento os agentes ambientais não informaram quais infrações foram constatadas.

O proprietário da madeireira também não se manifestou. Imagens e vídeos divulgados mostram a atuação do Ibama na localidade.

A matéria segue em atualização.

Vídeo:

Fonte: /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/08/2025/09:21:05

