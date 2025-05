VÍDEO: Idosa de 71 anos é resgatada de poço de 8 metros após pedido de socorro da família

Foto: Reprodução | Família ouviu gritos e acionou Bombeiros, que fizeram resgate com técnicas de rapel na cidade de Doutor Maurício Cardoso.

Uma idosa de 71 anos foi salva pelo Corpo de Bombeiros após ficar presa em um poço no município de Doutor Maurício Cardoso, no Rio Grande do Sul, a aproximadamente 520 quilômetros de Porto Alegre. Ela foi localizada a cerca de 8 metros de profundidade na noite de terça-feira (20), com a água até os ombros.

Os familiares ouviram os gritos de socorro da mulher e, rapidamente, acionaram os bombeiros. Para o resgate, a equipe utilizou um sistema de ancoragem feito com uma estrutura de trator próxima ao local, além de descer até o fundo do poço usando cordas em técnica de rapel.

A operação contou com equipamentos de segurança, incluindo cinto de salvamento “paraquedista” e capacete. Após ser retirada do poço, a idosa foi envolvida em um cobertor térmico e encaminhada ao hospital, embora não haja informações sobre seu estado de saúde ou as causas do incidente.

Ainda não se sabe exatamente como ela caiu no poço, e as autoridades continuam investigando o caso.

Fonte: Portal Guarani e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/05/2025/14:07:37

