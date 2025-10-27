Vídeo: Idoso de 77 anos é preso após matar a própria filha, de 54 anos, com golpes de barra de ferro em SP

Foto: Reprodução | O crime, ocorrido no domingo (26) e registrado por câmeras de segurança, aconteceu após uma discussão.

Um crime brutal chocou a população de Ribeirão Preto (SP) neste domingo (26). Um idoso de 77 anos foi preso em flagrante após matar a própria filha, de 54 anos, com golpes usando uma barra de ferro, no bairro Planalto Verde.

Câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima tenta fugir para a rua após uma discussão dentro de casa. O pai corre atrás dela e a agride violentamente até que ela cai no chão. Uma vizinha, ao ouvir os gritos e barulhos, acionou a Polícia Militar.

Após o ataque, o homem retornou à residência, tomou banho e foi encontrado pelos policiais pouco depois. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia.

De acordo com testemunhas, o idoso era agressivo e apresentava problemas de saúde. Uma vizinha afirmou acreditar que ele tenha tido um surto antes de cometer o crime. O caso será investigado pela Polícia Civil como feminicídio.

Veja vídeo:

