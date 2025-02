Foto: Reprodução | A queda foi registrada em vídeo e, segundo os bombeiros, vítima já estava sem os sinais vitais

Um idoso de 62 anos despencou do telhado de uma residência durante um resgate realizado pelo Corpo de Bombeiros Militares do Amazonas (CBMAM) em Manaus. O acidente aconteceu na tarde de quarta-feira (19), na Avenida Leopoldo Peres. A queda foi registrada em vídeo, que viralizou nas redes sociais.

Conforme os bombeiros, a equipe foi acionada para atender uma vítima de parada cardiorrespiratória, aparentemente causada por um choque elétrico no telhado.

A equipe realizou o procedimento de descida do homem utilizando acessórios metálicos e cordas, em procedimento mão-francesa, método padrão utilizado diariamente, mas que, infelizmente, um deslocamento dos pontos de ancoragem ocasionou a descida rápida da vítima ao solo.

Ainda conforme a corporação, no momento da queda, a vítima não apresentava sinais vitais e parecia já estar em óbito, o que foi confirmado pelo Instituto de Médico Legal (IML) às 19h10.

Após o acidente, o CBMAM informou que um procedimento administrativo foi aberto para investigar o caso e as possíveis sanções administrativas em caso de culpabilidade.

VÍDEO:

VÍDEO | Idoso despenca de telhado durante resgate feito por bombeiros Leia mais https://t.co/xdu3JmOnfm pic.twitter.com/6yKhBpvAFS — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) February 21, 2025

Fonte: FA Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/02/2025/13:30:45

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...