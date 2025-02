Foto: Reprodução | Imagens mostram o momento em que um homem se aproxima de uma menina, que é socorrida por um adulto.

Um vídeo gravado por câmeras de segurança de um supermercado no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, registrou um idoso tentando beijar uma criança na boca na manhã da última sexta-feira (7). As imagens mostram o homem saindo do estabelecimento e se aproximando de uma menina que aguardava por outra pessoa em frente ao local.

Nas cenas, é possível observar o idoso inicialmente beijando a mão da criança e, em seguida, tentando beijá-la na região do rosto. A menina, visivelmente desconfortável, é socorrida por um homem que intervém e afasta o agressor.

Veja vídeo:

Idoso é Flagrado por Câmeras Tentando Beijar Criança em Supermercado em Manaus Leia mais https://t.co/8oZ2t8rpNk pic.twitter.com/XNrvR3S7ID — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) February 10, 2025

A identidade do idoso ainda não foi confirmada, e não há informações sobre a realização de um registro de ocorrência até o momento.

Fonte: Portal Giro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/02/2025/09:27:54

