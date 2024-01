Vídeo: idoso e “novinha” são flagrados fazendo sexo em sacada de apartamento

Um vídeo registrou o momento em que um casal é flagrado fazendo sexo na sacada de um apartamento em Balneário Camboriú, aparentemente, sem nenhuma preocupação em serem vistos pelos outros vizinhos.

Um casal foi recentemente flagrado em uma situação inusitada na sacada de um apartamento em um prédio de alto padrão em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina.

Um vídeo que registrou o momento revela que a cena envolvia um homem, aparentemente com mais de 60 anos, e uma mulher visivelmente mais jovem.

Na ocasião, o casal foi visto fazendo sexo na sacada do apartamento, formada por vidros transparentes que possibilitavam uma “visão privilegiada” do ato.

O flagra gerou indignação entre os vizinhos, que expressaram preocupação com as crianças que poderiam presenciar a cena. Vale ressaltar que, no Brasil, a prática desse tipo de ato configura crime de ultraje público ao pudor.

