VÍDEO: Homem é preso após matar e comer carne de cães e gatos de rua; Veja o momento em ele fazia o preparo

(Foto: Reprodução) – Um homem de 29 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (27), em Barra Velha, no Litoral Norte de Santa Catarina, acusado de matar cães e gatos abandonados para consumir a carne dos animais.

A prisão aconteceu no bairro Vila Nova, durante uma operação conjunta da Polícia Militar e da Fundação Municipal do Meio Ambiente (Fundema), após uma denúncia anônima.

Segundo a polícia, o suspeito confessou que capturava os animais, os abatia e utilizava a carne para alimentação própria. A mãe dele confirmou parte da versão e revelou que restos dos animais eram armazenados na geladeira da casa.

No local, os agentes encontraram vestígios de abate e utensílios utilizados na prática. Durante a prisão, o homem resistiu e precisou ser algemado.

Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes de Itajaí e autuado por crime de maus-tratos a animais, previsto na Lei de Crimes Ambientais. O delegado responsável, Willer Pereira de Lima, informou que o crime é inafiançável.

O suspeito permanece preso e será apresentado à audiência de custódia. A investigação busca esclarecer há quanto tempo ele praticava os atos.

Fonte: portalguarani e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/08/2025/14:15:06

