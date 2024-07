Vídeo: Incêndio em prédio em Itaituba: Desespero e Solidariedade na Madrugada

Corpo de bombeiros no local. Foto: Carlak/Plantão

Equipes de Bombeiros e agem rápido para conter as chamas e evitar prejuízos maiores.

O incêndio de grande proporção ocorreu no início da madrugada desta sexta-feira (26) em um prédio localizado na Travessa 13 de Maio com a 6ª Rua do bairro Bela Vista, em Itaituba, no sudoeste do Pará. O prédio abrigava uma loja de roupas.

Segundo informações iniciais, o incêndio foi causado por um mau contato na instalação elétrica de uma central de ar. No entanto, somente uma perícia poderá determinar a verdadeira causa do incêndio.

Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para conter as chamas, que estavam se espalhando rapidamente para o prédio vizinho. No local, foram adotadas diversas estratégias para controlar o fogo.

Equipes da Polícia Militar também estiveram presentes para apoiar os bombeiros do 7º Grupamento de Bombeiros Militar e para auxiliar no controle do tráfego.

Em um vídeo fornecido à nossa equipe, é possível observar o desespero das pessoas retirando as roupas da loja para evitar maiores prejuízos aos proprietários.

Até o momento, não se sabe o valor estimado dos danos causados nem como o incêndio afetou o prédio vizinho.

Fonte: Plantão 24horas News Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/07/2024/14:03:47

