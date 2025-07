Vídeo: Incêndios criminosos tomam conta das margens da BR-163 em Novo Progresso

Novo Progresso (PA) — Um grande incêndio foi registrado na noite desta sexta-feira (25), às margens da rodovia BR-163, sentido Alvorada, no município de Novo Progresso. As chamas, que se alastraram rapidamente pela vegetação seca, levantaram preocupações entre autoridades e moradores da região.

De acordo com informações preliminares, tudo indica que os focos de fogo tenham sido provocados de forma criminosa, prática recorrente nesta época do ano, principalmente em áreas de expansão rural. Com o clima seco, altas temperaturas e ventos fortes, os princípios de incêndio ganham força em poucos minutos, tornando o controle extremamente difícil.

As equipes do Corpo de Bombeiros, da empresa Via Brasil, responsável pela concessão da rodovia, e da Prefeitura de Novo Progresso estão atuando de forma conjunta para tentar conter o avanço das chamas. No entanto, o fogo já atingiu uma proporção considerada muito perigosa, e a tendência, segundo os especialistas, é de que a situação possa sair do controle caso as condições climáticas não melhorem.

Moradores próximos à área relatam medo e apreensão. “Parece que estamos vivendo de novo o ‘Dia do Fogo’, como foi em 2019. As pessoas continuam ateando fogo como se nada tivesse acontecido”, afirmou uma moradora que preferiu não se identificar.

Além dos riscos ambientais, os incêndios também afetam a saúde da população com a fumaça densa que cobre a cidade, e colocam em risco animais silvestres, propriedades rurais e motoristas que trafegam pela rodovia BR-163, já que a visibilidade pode ser comprometida.

O município de Novo Progresso já havia registrado focos de incêndios em outras áreas nos últimos dias, principalmente em regiões rurais. A estiagem severa contribui para o cenário crítico, tornando a vegetação extremamente inflamável e favorecendo a propagação do fogo.

Especialistas alertam que, caso as queimadas não sejam controladas e combatidas com rigor, a região poderá enfrentar novamente uma situação semelhante à tragédia ambiental de 2019, quando diversos focos simultâneos de incêndio devastaram milhares de hectares de floresta e áreas de preservação.

As autoridades reforçam que provocar incêndios é crime ambiental, com penas previstas em lei, e pedem à população que denuncie qualquer ação suspeita aos canais de emergência.

Veja vídeo:

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/07/2025/20:52:59

