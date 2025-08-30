Vídeo: Indígenas ligados ao Instituto Kabu negam fechamento de rodovia em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Liderança indígena Kayapó, diz que acordo com Via Brasil BR-163, está sendo cumprido e não tem fechamento de rodovia.

Os indígenas que compõem o Instituto Kabu, estão em paz com a concessionaria Via Brasil, segundo eles a concessionaria sempre cumpriu com o acordo firmado entre as partes. Do outro lado tem as lideranças que pertencem a Associação Mantinó (AIM), e alegam que a concessionaria não vem cumprindo com acordos, e ameaçam fechar a rodovia.

No inicio desta semana aconteceu uma reunião na sede da Associação Mantinó, em Novo Progresso, com lideranças indígenas e representantes da Concessionária Via Brasil BR-163. Conforme relatos e vídeos divulgados nas redes a Concessionária afirma estar cumprindo com os acordos, que os indígenas querem um aumento no repasse mensal. Os indígenas ligados a Associação Mantinó alegam que os valores são insuficientes para cobrir as despesas das aldeias.

Ameaça- O presidente da associação afirmou que, se a concessionária não atender às reivindicações, poderá ser realizado um ato de fechamento da BR-163 como forma de protesto.

Br-163- A rodovia BR-163 é a principal via para o transporte de grãos do Centro-Oeste para os portos do Arco Norte, incluindo o Porto de Miritituba (PA). A rota permite o escoamento da produção agrícola para exportação, transferindo os grãos dos caminhões para barcaças em Miritituba, que então seguem para Belém para serem exportado. A BR-163 é fundamental para levar os grãos produzidos em regiões como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul até o Pará. Ao chegar ao Porto de Miritituba, os grãos são transferidos da rodovia para barcaças.

