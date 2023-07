Vídeo inédito mostra explosão em silo no Paraná

A cooperativa C.Vale lamentou a explosão do silo | Foto: Reprodução/C. Vale/Fantástico

Sete homens haitianos e um brasileiro morreram na tragédia.

O programa Fantástico, da Rede Globo, divulgou um vídeo exclusivo da explosão de um silo de grãos em Palotina, no interior do Paraná. A tragédia ocorreu na tarde da quinta-feira 26.

Imagens das câmeras de segurança da cooperativa C. Vale mostram o momento da explosão em armazéns da empresa. Em virtude do impacto, moradores se assustaram.

Em um dos bares da região, os clientes saíram correndo. Já um escritório de arquitetura, localizado a cerca de 2 quilômetros da C. Vale, tremeu intensamente. Iso provocou temor nos funcionários.

As vítimas da explosão do silo

A Polícia Civil do Paraná divulgou os nomes das oito vítimas da explosão de um silo de secagem de grãos da cooperativa C.Vale.

Na quinta-feira, 27, a corporação informou que sete homens haitianos e um brasileiro morreram.

O delegado Pedro Lucena, responsável pela investigação do caso, afirmou que vai ouvir os sobreviventes, as testemunhas e analisar imagens de câmeras de segurança, para “dar uma resposta rápida à comunidade”.

Dos oito mortos, um era funcionário da C.Vale e outros sete eram terceirizados do Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias (Sintomage), que presta serviços à cooperativa.

Saiba quem são os mortos na explosão no silo de grãos

Michelet Louis – 41 anos (haitiano);

Jean Michee Joseph – 29 anos (haitiano);

Jean Ronald Calix – 27 anos (haitiano);

Donald ST Cyr – 24 anos (haitiano);

Wicken Celestin – 55 anos (haitiano);

Eugênio Metelus – 53 anos (haitiano);

Reginaldo Gegrard – 30 anos (haitiano); e

Saulo da Rocha Batista – 53 anos (brasileiro).

Silo ou armazém, a tragédia é a mesma

Tecnicamente, o local da explosão não se tratava de um silo, mas, sim, de alguns armazéns graneleiros.

Os dois tipos de estrutura, contudo, têm a mesma finalidade: fazer a armazenagem de grãos.

Um silo tem o formato cilíndrico e fica na vertical. A explosão da empresa no Paraná ocorreu em uma construção na horizontal, ou seja, em um armazém

Assista ao vídeo

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/07/2023/05:25:27

