VÍDEO: influencer faz cirurgia íntima para aumentar sensibilidade sexual e compartilha experiência

Criadora de conteúdo adulto passa por cirurgia íntima. (Reprodução/Instagram)

Débora Peixoto, de 32 anos, realizou uma clitoroplastia de exposição e diz buscar mais conexão com o próprio corpo.

A criadora de conteúdo adulto Débora Peixoto, de 32 anos, realizou no último sábado (14) uma cirurgia íntima chamada clitoroplastia de exposição, com o objetivo de aumentar a sensibilidade sexual. Moradora de Araruama, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Débora afirma que o procedimento representa um passo importante em sua relação com o próprio corpo e o prazer feminino.

A cirurgia, que durou cerca de 40 minutos, consiste na retirada do excesso de pele que recobre o clitóris, conhecido como capuz clitoriano, permitindo que o órgão fique mais exposto e sensível.

“Quis entender exatamente como funcionava e decidi fazer por mim, pela minha relação com meu corpo e com o prazer”, contou a influencer, que ficou conhecida após anunciar uma gravidez durante uma gravação adulta — experiência que terminou em um aborto espontâneo.

Débora afirma que a recuperação está sendo tranquila, com apenas um leve desconforto nos primeiros dias e acompanhamento médico regular. “Estou me cuidando, seguindo as recomendações médicas, e já sinto uma conexão diferente com meu corpo. É uma experiência íntima e libertadora”, relatou.

A decisão, segundo ela, surgiu após conversas íntimas nas quais percebeu o desconhecimento sobre a anatomia feminina. “Tem homem que nem sabe onde fica o ponto G. Resolvi assumir o controle do meu prazer e buscar o que pode me fazer sentir mais”, explicou.

Cirurgias e leilão de próteses

A influencer já passou por outras intervenções estéticas, como lipoaspiração, rinoplastia, harmonização facial e colocação de próteses de silicone nos seios. Em 2024, chamou atenção ao leiloar suas antigas próteses, usadas por seis anos, com lances iniciais de R$ 10 mil. Segundo ela, a ideia uniu provocação e reflexão: “Já mudei muitas vezes por fora, mas esse tipo de escolha tem a ver com algo interno. Eu quis experimentar uma nova forma de me sentir viva”.

Débora destaca que seu objetivo ao compartilhar a experiência é incentivar mais mulheres a se informarem sobre o próprio prazer. “Não é sobre mudar por causa de alguém, é sobre descobrir possibilidades que talvez você nunca tenha imaginado. Informação também é liberdade”, declarou.

