Vídeo: Influenciadora Valeria Márquez é assassinada durante live no TikTok

Tiktoker assassinada Valéria Marquez era conhecida por produzir conteúdos de beleza e estilo de vida – Foto: @v___marquez/Instagram/Reprodução

O crime aconteceu no estado de Jalisco, onde ela morava, e foi confirmado pela polícia local nesta quarta-feira (14).

Uma transmissão ao vivo no TikTok registrou o momento em que Valeria Márquez, de 23 anos, morreu a tiros dentro de seu salão de beleza, o Blossom the Beauty Lounge, localizado no estado de Jalisco, no México. A tiktoker assassinada tinha 23 anos e morreu na terça-feira (13).

De acordo com informações do jornal El Imparcial e autoridades locais, um homem armado chegou ao local em uma motocicleta fingindo ser entregador de presentes.

Durante a live, o suspeito atirou contra Valeria Márquez, atingindo-a no peito e na cabeça. Seguidores que acompanhavam a transmissão relataram o momento em que a influenciadora digital levou as mãos à região das costelas antes de cair no chão.Após os primeiros disparos, o atirador teria entrado no salão e feito um novo disparo antes de fugir. A tiktoker assassinada teve sua morte declarada pelos serviços de emergência ainda no local.

As autoridades seguem investigando o caso e tentam localizar o responsável pelo homicídio.

[IMAGENS FORTES] Assista momento em que os tiros atingem Valeria Márquez, tiktoker assassinada:

Quem era Valeria Márquez, tiktoker assassinada a tiros durante live

Conhecida por produzir conteúdos de beleza e estilo de vida, Valeria Márquez acumulava quase 200 mil seguidores nas plataformas TikTok e Instagram. Horas antes do crime, ela havia publicado uma selfie nos stories do Instagram, mostrando-se dentro do salão onde foi assassinada.

