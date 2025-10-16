Vídeo: Jovem cai de moto e é esmagado por caminhão no MT

Foto: Reprodução | Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local, mas a vítima já estava morta.

David Wilkerson Gonçalves Menezes, de 23 anos, morreu, nessa terça-feira (14), após bater a moto que conduzia em um caminhão caçamba. O caso foi registrado em um cruzamento, na cidade de Barra do Garças.

Era por volta das 16h30, quando o caminhão transitava pela Rua Vaticano, no bairro Jardim Nova Barra Sul. Em determinado momento, ao passar pelo cruzamento com a Rua Nossa Senhora Aparecida, foi atingido pela motocicleta da vítima, uma Honda CG 160 Titan.

David não conseguiu frear a moto a tempo de evitar a batida. Ele chegou a tentar pular do veículo em movimento, mas acabou deslizando na via, caindo embaixo do caminhão e sendo atropelado. (Veja o vídeo abaixo).

Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local, mas a vítima já estava morta.

A cena do acidente foi isolada até a chegada da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e da Polícia Civil, que investiga o caso.

Veja vídeo:

