VÍDEO: jovem de MT espalha glitter no carro e no apartamento do ex-namorado após descobrir traição e viraliza no TikTok

Vídeo da ‘vingança’ feita por Rafaela Bressan ultrapassou 11 milhões de visualizações na plataforma.

Uma vingança brilhante — literalmente — tomou conta do TikTok na última semana. A cuiabana Rafaela Bressan Dela Justina, de 28 anos, viralizou ao publicar um vídeo em que espalha glitter colorido por todo o carro e o

apartamento do ex-namorado, depois de descobrir que foi traída durante o relacionamento (assista abaixo).

O caso aconteceu no dia 27 de setembro, 17 dias após o término do casal. Rafaela contou ao g1 que decidiu fazer a “redecoração reluzente” depois de confirmar que o ex convidou outra pessoa para sair enquanto ainda estavam juntos. “Quando fui questioná-lo sobre a traição, uma das coisas que ele me disse é que eu poderia me vingar. Mas ficar com outra pessoa já não fazia sentido, pois não estávamos mais juntos. A única coisa que consegui pensar foi a situação com o glitter, que eu já tinha visto na internet, algo semelhante, e dei boas gargalhadas”, contou. O vídeo da “vingança com glitter” acumula mais de 11 milhões de visualizações. Segundo a autora, ela usava a rede social para compartilhar conteúdos do seu trabalho, mas foi incentivada pelas amigas a compartilhar o caso, inspirada na teoria da socióloga Silvia Viana, que diz que mesmo em meio a situações repugnantes, “precisa ter sua exposição ainda mais refinada”. A repercussão, segundo ela, foi uma surpresa.

O namoro

O namoro durou um ano, mas o vínculo entre eles começou na amizade, aos 13 anos, segundo Rafaela, que trabalha como bodypiercer. “Tinha passado por um período muito difícil da minha vida, marcado por um divórcio, uma transição de carreira, mudança de cidade. Eu estava muito fragilizada e buscando pouco contato com pessoas. Porém, a aproximação dele me deixou confortável justamente por ser alguém que me conhecia há muitos anos e acompanhou todas as fases da minha vida”, explicou. Apesar da longa amizade, o relacionamento terminou por diferenças de prioridades. “Eu busco, e cobro também, uma certa independência financeira da família, organização com o cumprimento de tarefas e com o ambiente em que vive. E, para ele, isso estava distante ou não era prioridade”, completou.

