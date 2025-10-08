VÍDEO: jovem de MT espalha glitter no carro e no apartamento do ex-namorado após descobrir traição e viraliza no TikTok
“Quando fui questioná-lo sobre a traição, uma das coisas que ele me disse é que eu poderia me vingar. Mas ficar com outra pessoa já não fazia sentido, pois não estávamos mais juntos. A única coisa que consegui pensar foi a situação com o glitter, que eu já tinha visto na internet, algo semelhante, e dei boas gargalhadas”, contou.
O vídeo da “vingança com glitter” acumula mais de 11 milhões de visualizações. Segundo a autora, ela usava a rede social para compartilhar conteúdos do seu trabalho, mas foi incentivada pelas amigas a compartilhar o caso, inspirada na teoria da socióloga Silvia Viana, que diz que mesmo em meio a situações repugnantes, “precisa ter sua exposição ainda mais refinada”.
A repercussão, segundo ela, foi uma surpresa.
“Tinha passado por um período muito difícil da minha vida, marcado por um divórcio, uma transição de carreira, mudança de cidade. Eu estava muito fragilizada e buscando pouco contato com pessoas. Porém, a aproximação dele me deixou confortável justamente por ser alguém que me conhecia há muitos anos e acompanhou todas as fases da minha vida”, explicou.
Apesar da longa amizade, o relacionamento terminou por diferenças de prioridades. “Eu busco, e cobro também, uma certa independência financeira da família, organização com o cumprimento de tarefas e com o ambiente em que vive. E, para ele, isso estava distante ou não era prioridade”, completou.
