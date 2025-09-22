Vídeo: Jovem é morta a facadas durante discussão com o ex em loja de conveniência no PR

Jovem morta a facadas pelo ex estava acompanhada do atual namorado em loja de conveniência (Foto: Câmera de Segurança)

Homem de 57 anos não se intimidou com câmeras e outros clientes, e atacou a ex-namorada com golpes na região da barriga e do pescoço; atual namorado da vítima estava no local e presenciou o crime.

Uma jovem, de 25 anos, foi morta a facadas durante uma discussão com o ex-namorado, de 57 anos, em uma loja de conveniências em Londrina, no norte do Paraná. O crime foi registrado por câmeras de segurança e o autor foi preso instantes depois na Zona Norte da cidade.

A vítima, identificada como Ester Ariane Godofredo, estava na loja de conveniências acompanhada do novo namorado. Enquanto se divertiam no local, houve um desentendimento e começou uma discussão entre Ester e o ex-namorado, José Aparecido Pascoal. O atual namorado de Ester tentou acalmar a situação, porém, quando virou as costas para a companheira, a mulher foi atacada pelo ex-namorado. José encurralou Ester em uma parede, próximo a uma mesa onde havia uma cliente, e desferiu golpes na região da barriga e do pescoço.

