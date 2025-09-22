Vídeo: Jovem é morta a facadas durante discussão com o ex em loja de conveniência no PR

Homem de 57 anos não se intimidou com câmeras e outros clientes, e atacou a ex-namorada com golpes na região da barriga e do pescoço; atual namorado da vítima estava no local e presenciou o crime.
A vítima, identificada como Ester Ariane Godofredo, estava na loja de conveniências acompanhada do novo namorado. Enquanto se divertiam no local, houve um desentendimento e começou uma discussão entre Ester e o ex-namorado, José Aparecido Pascoal.
O atual namorado de Ester tentou acalmar a situação, porém, quando virou as costas para a companheira, a mulher foi atacada pelo ex-namorado. José encurralou Ester em uma parede, próximo a uma mesa onde havia uma cliente, e desferiu golpes na região da barriga e do pescoço.
O namorado de Ester tentou separar a briga e conseguiu segurar a faca do agressor. Neste instante, Ester deixou o bar correndo e tentou pedir ajuda. A mulher conseguiu se aproximar de uma viatura da Polícia Militar do Paraná (PMPR), porém, perdeu muito sangue e morreu antes de receber atendimento médico. Veja o vídeo do momento da briga:
Homem é preso após atacar a ex
José Pascoal fugiu da loja de conveniência logo após os golpes contra a ex-namorada. O homem, que utilizava uma regata vermelha no momento do crime, foi encontrado pela PMPR na região do crime, sem camisa. O suspeito foi preso em flagrante.
Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/09/2025/08:00:00
O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:
Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com