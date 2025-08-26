VÍDEO: Jovem é sequestrado e torturado por facção e corpo é encontrado após apelo da mãe “eu só quero enterrar meu filho”

(Foto: Reprodução) – O corpo de um jovem identificado como Gabriel foi encontrado na noite desta segunda-feira (25) em uma área de mangue de difícil acesso, no município de Cabedelo, na Região Metropolitana de João Pessoa.

Ele havia sido sequestrado dias antes por integrantes da facção criminosa conhecida como Tropa do Amigão.

Natural de Várzea Nova, Gabriel foi levado por criminosos para um local isolado, onde permaneceu em cativeiro e sofreu violência antes de ser morto.

Imagens do crime circularam nas redes sociais e foram atribuídas ao traficante Samuel, apontado como integrante da facção e que estaria no Rio de Janeiro. As publicações, feitas em sua conta no Instagram, foram removidas após a repercussão.

Equipes policiais intensificaram as buscas e localizaram o corpo após seguirem pistas das imagens e ouvirem testemunhas. A suspeita é de que o grupo criminoso tenha escondido a vítima para atrasar a localização.

A mãe de Gabriel, que havia feito um apelo público por justiça e pelo retorno do corpo, foi comunicada da descoberta. “Agora ele pode descansar em paz”, declarou emocionada.

O caso reforça o clima de insegurança em Cabedelo, onde a facção Tropa do Amigão é apontada por impor domínio e ameaças sobre moradores. A Polícia Civil segue investigando para identificar e prender os envolvidos no crime e na divulgação das imagens.

⚠️ ATENÇÃO: Imagens fortes a seguir.

O conteúdo abaixo contém imagens que podem ser sensíveis para algumas pessoas. Recomendamos cautela ao visualizar.

