VÍDEO: Jovem morre após ser atropelada por motociclista em Santarém (PA)

Foto:Reprodução | Por volta das 23h25 de quinta-feira (11), um trágico acidente ceifou a vida da jovem Elayne Cristina da Silva Dias, 24 anos, na rua Quixada, bairro Esperança em Santarém.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento que o motociclista Luiz Andrade dos Santos, 38 anos, atinge a vítima que caminhava junto com a filha. Com o impacto, Elayne foi arremessada bruscamente para a calçada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e ainda entubou e tentou reanimar a jovem, mas ela não resistiu e morreu no local do acidente.

O motociclista, após atropelar e matar a pedestre, colidiu com um carro estacionado. Ele foi encaminhado em estado grave até o Hospital Municipal de Santarém (HMS). Os dois irmãos de Luiz Andrade foram detidos por desacato e ameaça à uma enfermeira.

Elayne estava retornando da casa de um familiar com a filha. Horas antes, ela estava no hospital acompanhando a mãe que está internada com a perna quebrada.

A família agora faz uma campanha solidária para angariar recursos financeiros para arcar com as despesas do velório e enterro. Qualquer valor pode ser repassado às chaves Pix (93) 99114-7642 (Larissa Aziana Batista da Silva) ou (93) 99124-5267 (Cleide).

VEJA VÍDEO:

Fonte: O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/09/2025/07:33:35

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...