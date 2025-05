VÍDEO: Jovem morre e sete ficam feridos após caminhonete em alta velocidade atropelar grupo em Balsas, no MA

Foto:Reprodução | Maria Eduarda Silva, de 18 anos, não resistiu aos ferimentos. Três crianças estão entre os feridos. Motorista do veículo apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Uma jovem morreu e sete pessoas ficaram feridas após serem atropeladas por uma caminhonete em alta velocidade na tarde desse domingo (18), em Balsas, no sul do Maranhão. O acidente aconteceu na Avenida Francisco Lima, no bairro São Luís, enquanto o grupo caminhava pela via.

O grupo caminhava pela calçada, de costas para o sentido da via, quando foi surpreendido pelo veículo em alta velocidade. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do acidente.

A vítima foi identificada como Maria Eduarda Silva, de 18 anos, mãe de uma das crianças atingidas. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu ao dar entrada no Hospital Municipal de Balsas.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), três ambulâncias foram mobilizadas para atender as vítimas. Sete pessoas foram levadas para o hospital, incluindo três crianças. Pelo menos três delas permanecem internadas em estado estável.

A irmã da vítima, identificada como Maria Aparecida Silva, segue internada na sala vermelha do Hospital Municipal de Balsas.

A condutora da caminhonete, identificada como Maria do Perpétuo Socorro Cardoso Weiler, permaneceu no local e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Equipes do Samu relataram que a mulher apresentava sinais de embriaguez. Ela foi presa em flagrante e deve prestar depoimento na manhã desta segunda-feira (19).

Fonte:Por g1 MA e TV Mirante — São Luís e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/05/2025/14:00:49

