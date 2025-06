Vídeo: Jovem reage a assalto, luta e tenta tirar arma de criminoso no Pará

Foto: Reprodução | Assaltante puxou gatilho, mas arma falhou, segundo testemunhas. Polícia orienta a não reagir em caso de assalto.

Um suspeito de assaltar quatro pessoas na área central de Belém nesta segunda-feira (23) foi preso após abordar sua quinta vítima, um jovem que reagiu. O homem chegou a tentar atirar, mas arma teria falhado, segundo testemunhas.

O jovem se arriscou e entrou em lutar corporal com o suspeito na tentativa de impedir que ele levasse o seu celular e ainda tentou tirar a arma da mão dele, no meio da Praça Batista Campos. As imagens da luta corportal entre o adolescente e o criminoso repercutiram em redes sociais. A orientação da polícia é, em caso de assalto, não reagir, para não pôr em risco a própria vida e a das pessoas ao redor.

Uma pessoa começou a filmar e tentou se aproximar, mas se afastou ao ser ameaçada pelo criminoso, que disse que iria atirar. A luta corporal do jovem e assaltante seguiu por um tempo, enquanto o adolescente gritava por socorro e pessoas próximas chamaram a Guarda Municipal.

Segundo uma testemunha, o assaltante puxou o gatilho, mas a arma falhou. Antes da tentativa de assalto frustrada, o homem teria assaltado outras quatro pessoas na área. O criminoso tentou fugir, mas acabou sendo detido e agredido por pessoas que estavam na praça.

A situação foi controlada com a chegada da Guarda Municipal minutos depois. Quatro celulares teriam sido encontrado com o suspeito. A Polícia Civil informou que o indivíduo recebeu atendimento médico e foi levado para a delegacia. O caso é investigado e a polícia não passou detalhes sobre as identidades e idades dos envolvidos. A polícia também não confirmou se a arma do assaltante de fato falhou e se por isso, ninguém foi baleado.

Fonte: G1 Pará/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/06/2025/07:16:56

