VÍDEO: Jovem tenta resgatar canoa à deriva e desaparece no Rio Amazonas, em Juruti

(Foto:Reprodução) – A canoa ficou à deriva e o jovem sumiu ao tentar resgatá-la no Rio Amazonas

Um homem identificado como Deivid de Almeida Santiago, de 25 anos, desapareceu ontem nas águas do Rio Amazonas, em frente à orla de Juruti, durante a tentativa de resgatar uma canoa à deriva.

Câmeras de segurança de um hotel da cidade registraram o momento em que Deivid nadava em direção à embarcação, mas antes de alcançá-la, submergiu e não voltou à superfície.

Equipes de busca foram acionadas para o local e contam com a atuação conjunta das autoridades e o apoio da população local.

Segundo informações da Defesa Civil, o jovem é natural de Óbidos e a família já está em Juruti para acompanhar o resgate.

VEJA AO VÍDEO:

Fonte:ver-o-fato e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/05/2025/14:23:07

