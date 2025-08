VÍDEO: Juiz aplica manobra de Heimlich e salva advogado de engasgo em audiência na Bahia

Juiz aplica manobra de Heimlich e salva advogado de engasgo em audiência de instrução na Bahia — Foto: Arquivo pessoal

Caso aconteceu nesta terça-feira (5), em uma audiência de instrução, no Tribunal Regional do Trabalho (TRT-BA), em Salvador.

Um juiz do trabalho salvou um advogado que se engasgou ao aplicar a manobra de Heimlich durante uma audiência de instrução no Tribunal Regional do Trabalho (TRT-BA), nesta terça-feira (5), em Salvador.

Nas imagens da sessão judicial é possível ver o momento em que o advogado, que representava a empresa envolvida na ação, começou a passar mal e sinalizou a situação ao levantar a mão. Uma pessoa que estava na audiência percebeu e tentou levar um copo de água até ele.

O juiz Danilo Gonçalves Gaspar, ao perceber a situação, levantou e fez uma manobra de Heimlich. Em seguida, o advogado disse estar se sentindo melhor e agradeceu ao juiz.

“Estamos aqui para isso. Nem me lembro onde estava depois dessa”, falou Danilo Gonçalves.

Veja vídeo:

ENTENDA: A manobra de Heimlich é um procedimento rápido de primeiros socorros para tratar asfixia por obstrução das vias respiratórias superiores, por corpo estranho, tipicamente alimentos ou brinquedos. Se necessário, pode-se utilizar também compressões torácicas e percussão nas costas.

O magistrado contou, na audiência, que nunca imaginou que fosse precisar realizar a manobra e que não havia percebido o que estava acontecendo. Em seguida, a audiência continuou normalmente.

