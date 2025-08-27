VÍDEO: Ladrão de dá mal ao tentar roubar e ser pego pela população; Imagens fortes

(Foto: Reprodução) – Um homem acusado de tentar cometer um roubo foi detido e agredido pela população na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (27).

De acordo com testemunhas, o suspeito foi cercado por moradores logo após a tentativa de assalto. Ele acabou ferido e ensanguentado durante a ação, além de perder o revólver que carregava.

Os moradores conseguiram conter o homem até a chegada da Polícia Militar, que assumiu a ocorrência. O caso será investigado pela delegacia local, que deve apurar as circunstâncias da tentativa de roubo e identificar possíveis cúmplices.

⚠️ ATENÇÃO: Imagens fortes a seguir.

O conteúdo abaixo contém imagens que podem ser sensíveis para algumas pessoas. Recomendamos cautela ao visualizar.

