VÍDEO: Lancha pega fogo e é consumida pelas chamas no Rio Tapajós em Santarém

Lancha foi consumida rapidamente pelo fogo — Foto: Reprodução / Redes sociais

Equipes da Polícia Militar, Samu, Corpo de Bombeiros, Capitania Fluvial de Santarém e SMT estiveram no local.

Uma lancha que faz viagens na região pegou fogo e foi totalmente consumida pelas chamas na manhã desta terça (15) no Rio Tapajós, em Santarém, no oeste do Pará.

A embarcação estava passando por manutenções em sua estrutura quando iniciou o incêndio. A suspeita é que o fogo teria sido provocado por soldas, que estavam sendo feitas na lancha.

As chamas escuras provocaram pânico em populares que estavam na orla de Santarém e em poucos minutos as imagens viralizaram nas redes sociais. Apesar da proporção do incêndio, ninguém ficou ferido. Foram registrados somente danos materiais.

Um dos militares do Corpo de Bombeiros precisou receber atendimento médico, por conta da quantidade de fumaça inalada.

Abalado pela perda material, o proprietário da lancha também precisou ser atendido com quadro de queda de pressão, mas sem gravidade.

Ao g1, o coronel Celso Piquet, comandante do 4º GBM falou sobre o trabalho realizado no local. O comandante destacou que a prioridade era evitar uma explosão, já que o ambiente continha uma grande quantidade de combustível e outros produtos inflamáveis.

“A guarnição chegou e começou a fazer o combate propriamente dito, fazendo o que era necessário, isolamento também. Só que por se tratar de material que é muito combustível, foi inevitável fazer um combate mais rápido, e também a gente conseguiu preservar parte de máquinas, e também o mais importante, o tanque, porque o tanque estava com combustível, isso daí poderia gerar até um cogumelo, se acontecesse uma explosão. Graças a Deus, a guarnição conseguiu, juntamente com a

Equipes da Polícia Militar, Samu, Corpo de Bombeiros, Capitania Fluvial de Santarém e SMT estiveram no local. A Avenida Tapajós precisou ser parcialmente interditada para garantir a chegada das viaturas dos órgãos oficiais com celeridade.

Fonte: Dominique Cavaleiro, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/07/2025/15:38:01

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...