Vídeo: Líder do Comando Vermelho em MT é preso ‘curtindo’ praia no Rio de Janeiro

Foto: Reprodução | Ederson Xavier de Lima, o Boré, 43, foi preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro em uma praia de Piratininga, em Niterói, no domingo (28). Boré é apontado como um dos chefes do Comando Vermelho em Mato Grosso e tem passagens por tráfico, receptação, extorsão e organização criminosa.

Conforme divulgado pelas autoridades, a prisão foi possível após uma troca de informações entre as polícias de Mato Grosso e do Rio de Janeiro. Boré estava na praia com amigos quando foram abordados por policiais descaracterizados.

Ele estava bebendo whisky e chegou a apresentar um documento falso com o objetivo de enganar os policiais, porém, ele acabou confessando a verdadeira identidade. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão por tráfico de drogas, além do flagrante por uso de documentos falsos.

O delegado titular da GCCO, Gustavo Belão, destacou que a prisão faz parte de um trabalho conjunto para recaptura de foragidos que usam o estado do Rio de Janeiro como esconderijo.

“A atuação integrada de inteligência reafirma que a Polícia Civil segue com os trabalhos de monitoramento com foco na prisão de faccionados foragidos para outros estados”, disse o delegado.

O facionado estava na companhia de dois comparsas, que também foram presos em flagrante pelos crimes de uso de documento falso e receptação.

Veja vídeo:

Fonte: G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/09/2025/08:39:23

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...