VÍDEO: Lula se diz “feliz” por ter um ministro comunista no STF

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), atual presidente da República, afirmou estar feliz por ter um ministro comunista no Supremo Tribunal Federal (STF). O político se referia a Flávio Dino (PSB), ministro da Justiça e Segurança Pública.

Durante a 4ª Conferência Nacional de Juventude realizada nesta quinta (14) em Brasília, Lula declarou sua felicidade na aprovação. “Vocês não sabem como estou feliz hoje. Pela primeira vez na história desse país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino”, disse.

Dino foi sabatinado na última quarta (13) no Senado Federal. Precisando de 41 votos favoráveis, Dino foi aprovado pelo plenário com 47 votos a favor, 31 contrários e duas abstenções. Sua posse será no dia 22 de fevereiro de 2024.

Assista o vídeo onde Lula relata felicidade por aprovação de “ministro comunista”:

Lula discursou durante a 4ª Conferência Nacional de Juventude em Brasília (Vídeo: X/@brunocomunika)

