VÍDEO: Macaco-aranha surpreende turistas ao aparecer em praia da Flona do Tapajós, no Pará

Macaco-Aranha na Flona do Tapajós — Foto: Ewerton Allan

Simpatia do animal foi registrada por ocupantes de uma lancha na tarde de sexta (29).

O vídeo de um macaco-aranha aproveitando as belezas naturais da Flona do Tapajós em Belterra, no oeste do Pará, está repercutindo nas redes sociais. O registro foi feito na sexta (29) no momento que visitantes estavam dentro de uma lancha. (Veja o vídeo acima).

Nas imagens é possível ver o animal passeando pelas areias da praia e depois indo até a lancha, onde estava sendo feito o registro.

Os ocupantes da embarcação não demonstraram nenhuma reação, para não assustar o animal que foi bem simpático e interagiu com os visitantes.

As imagens foram compartilhadas por Ewerton Allan que trabalha com passeios turísticos pelas praias de Santarém, Belterra e da região do Arapiuns. O jovem até brincou, enfatizando que sim, era um animal de verdade.

