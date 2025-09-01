VÍDEO: Macaco-aranha surpreende turistas ao aparecer em praia da Flona do Tapajós, no Pará
Macaco-Aranha na Flona do Tapajós — Foto: Ewerton Allan
Simpatia do animal foi registrada por ocupantes de uma lancha na tarde de sexta (29).
O vídeo de um macaco-aranha aproveitando as belezas naturais da Flona do Tapajós em Belterra, no oeste do Pará, está repercutindo nas redes sociais. O registro foi feito na sexta (29) no momento que visitantes estavam dentro de uma lancha. (Veja o vídeo acima).
Nas imagens é possível ver o animal passeando pelas areias da praia e depois indo até a lancha, onde estava sendo feito o registro.
Os ocupantes da embarcação não demonstraram nenhuma reação, para não assustar o animal que foi bem simpático e interagiu com os visitantes.
As imagens foram compartilhadas por Ewerton Allan que trabalha com passeios turísticos pelas praias de Santarém, Belterra e da região do Arapiuns. O jovem até brincou, enfatizando que sim, era um animal de verdade.
VEJA O VÍDEO:
Fonte: Dominique Cavaleiro, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/09/2025/16:08:49
O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:
Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com