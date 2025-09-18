Mãe agride uma das filhas em Matão (SP) — Foto_ Câmeras de segurança
Brasil Notícias 

VÍDEO: Mãe agride filhas de 2 e 5 anos com capacete e chutes no interior de SP

Chellsen Carneiro
image_pdfimage_print

Mãe agride uma das filhas em Matão (SP) — Foto: Câmeras de segurança

Mulher foi contida por populares em Matão (SP). Caso aconteceu no sábado (13) e está em segredo de Justiça.

Uma mãe foi filmada agredindo duas crianças de 2 e 5 anos, com capacetes, chutes e arrastando uma delas pelo cabelo na Avenida Luís Rodrigues Esteves, no Jardim Primavera, em Matão (SP)O flagrante foi feito por uma câmera de segurança. As imagens são fortes. (Veja abaixo)

Após as agressões, ela tentou colocar as crianças na moto e vizinhos tentaram contê-la. A mulher revida com o capacete e é derrubada no chão. Logo depois, a agressora é contida pelos moradores, é solta e vai embora na moto sem as crianças. As crianças foram levadas ao Pronto-Socorro

O caso foi registrado no sábado (13) e está em segredo de Justiça. A ocorrência foi registrada como maus-tratos e lesão corporal praticados contra menores de 14 anos, em contexto de violência doméstica.

Em nota à EPTV, afiliada da Globo, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o caso é investigado em inquérito policial pela Delegacia da Defesa da Mulher (DDM). Ainda segundo a SSP, a babá das crianças divulgou as imagens. (Veja nota abaixo)

Conselho Tutelar e DDM

O Conselho Tutelar de Matão acompanhou o caso e encaminhou ao delegado Fábio Sombra, titular DDM. As crianças já foram afastadas da mãe e estão com medida protetiva.

“A mãe foi pegar as crianças em um local e passou a agredi-las, uma pessoa conhecida da família que trouxe as imagens. A partir daí, instauramos inquérito policial e a agressora ainda não prestou depoimento na delegacia. Em razão da urgência e risco às crianças, foi solicitada medida protetiva e não estão sob a guarda a mãe. Estão com parente próximo enquanto o inquérito é conduzido”, disse o delegado.

Segundo a presidente do Conselho Tutelar, Ellen Ricci, a pasta foi informada da situação na segunda-feira (15) e tomou as providências. O caso é investigado pelas autoridades.

“Encaminhamos a situação para a DDM. As crianças estão com um familiar, em outro município. As providências foram adotadas pelo Conselho Tutelar, e agora será pela delegacia. Também encaminhamos a situação para o Conselho Tutelar do município em que as crianças foram. Não se sabe o motivo da agressão”, disse.

Confira a nota da SSP

” O caso é investigado por meio de inquérito policial instaurado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Matão, que trabalha para o esclarecimento dos fatos. Uma criança de 5 anos foi agredida com golpes de capacete pela mãe, de 22 anos, na noite de sábado (13), na Avenida Luís Rodrigues Esteves, no Jardim Primavera. A violência só cessou quando vizinhos intervieram.

A irmã da vítima, de 2 anos, também é apontada como alvo de maus-tratos. A denúncia foi feita pela babá das crianças, que apresentou imagens de câmeras de segurança que registraram as agressões.

Após o episódio, a vítima foi levada ao pronto-socorro para atendimento médico. O Conselho Tutelar também foi acionado. A ocorrência foi registrada como maus-tratos e lesão corporal praticados contra menores de 14 anos, em contexto de violência doméstica.”

Fonte: g1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/09/2025/14:02:24

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br   e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

You May Also Like

toca

Influenciadora acusa mãe de agressões e explica por que saiu de casa

Maria Alessandra 0
titi

Menino de 2 anos comemora aniversário com bolo e docinhos de areia e comove internautas

Chellsen Carneiro 0
bb estrupo

Mãe é presa por “vender” filha de 4 anos por R$ 50 para estupradores

Adria Karoline 0
%d blogueiros gostam disto: