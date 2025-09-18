VÍDEO: Mãe agride filhas de 2 e 5 anos com capacete e chutes no interior de SP
Mãe agride uma das filhas em Matão (SP) — Foto: Câmeras de segurança
Mulher foi contida por populares em Matão (SP). Caso aconteceu no sábado (13) e está em segredo de Justiça.
Uma mãe foi filmada agredindo duas crianças de 2 e 5 anos, com capacetes, chutes e arrastando uma delas pelo cabelo na Avenida Luís Rodrigues Esteves, no Jardim Primavera, em Matão (SP). O flagrante foi feito por uma câmera de segurança. As imagens são fortes. (Veja abaixo)
O caso foi registrado no sábado (13) e está em segredo de Justiça. A ocorrência foi registrada como maus-tratos e lesão corporal praticados contra menores de 14 anos, em contexto de violência doméstica.
Em nota à EPTV, afiliada da Globo, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o caso é investigado em inquérito policial pela Delegacia da Defesa da Mulher (DDM). Ainda segundo a SSP, a babá das crianças divulgou as imagens. (Veja nota abaixo)
Conselho Tutelar e DDM
O Conselho Tutelar de Matão acompanhou o caso e encaminhou ao delegado Fábio Sombra, titular DDM. As crianças já foram afastadas da mãe e estão com medida protetiva.
“A mãe foi pegar as crianças em um local e passou a agredi-las, uma pessoa conhecida da família que trouxe as imagens. A partir daí, instauramos inquérito policial e a agressora ainda não prestou depoimento na delegacia. Em razão da urgência e risco às crianças, foi solicitada medida protetiva e não estão sob a guarda a mãe. Estão com parente próximo enquanto o inquérito é conduzido”, disse o delegado.
Segundo a presidente do Conselho Tutelar, Ellen Ricci, a pasta foi informada da situação na segunda-feira (15) e tomou as providências. O caso é investigado pelas autoridades.
“Encaminhamos a situação para a DDM. As crianças estão com um familiar, em outro município. As providências foram adotadas pelo Conselho Tutelar, e agora será pela delegacia. Também encaminhamos a situação para o Conselho Tutelar do município em que as crianças foram. Não se sabe o motivo da agressão”, disse.
Confira a nota da SSP
” O caso é investigado por meio de inquérito policial instaurado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Matão, que trabalha para o esclarecimento dos fatos. Uma criança de 5 anos foi agredida com golpes de capacete pela mãe, de 22 anos, na noite de sábado (13), na Avenida Luís Rodrigues Esteves, no Jardim Primavera. A violência só cessou quando vizinhos intervieram.
A irmã da vítima, de 2 anos, também é apontada como alvo de maus-tratos. A denúncia foi feita pela babá das crianças, que apresentou imagens de câmeras de segurança que registraram as agressões.
Após o episódio, a vítima foi levada ao pronto-socorro para atendimento médico. O Conselho Tutelar também foi acionado. A ocorrência foi registrada como maus-tratos e lesão corporal praticados contra menores de 14 anos, em contexto de violência doméstica.”
Fonte: g1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/09/2025/14:02:24
O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:
Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com