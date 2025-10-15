Vídeo: Mãe e padrasto confessam ter matado criança de 5 anos e concretado corpo no quintal de casa no interior de SP

Padrasto e mãe suspeitos de matar menina de 5 anos e enterrar corpo em quintal de casa, em Itapetininga (SP) — Foto: Reprodução

Segundo a Polícia Civil, eles devem responder pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver. Corpo da menina, de cinco anos, foi encontrado nesta terça-feira (14), em Itapetininga (SP).

A mãe e o padrasto da criança que estava desaparecida e foi encontrada morta, nesta terça-feira (14), em Itapetininga (SP), confessaram ter matado a menina, de cinco anos, e concretado o corpo dela no quintal de casa (veja o local no vídeo abaixo). De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos serão denunciados por homicídio e ocultação de cadáver.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Franco Augusto, o padrasto, Rodrigo Ribeiro Machado, e a mãe, Luiza Aguirre Barbosa da Silva, demoraram cerca de dois dias para enterrar o corpo da criança nos fundos da casa, e o local foi concretado para ocultar o crime.

A vítima foi identificada como Maria Clara Aguirre Lisboa. O corpo foi localizado em uma cova rasa, já em estado avançado de decomposição, e apresentava sinais de lesões provocadas por instrumento contundente, possivelmente ferramentas.

O caso começou a ser investigado após uma denúncia feita ao Conselho Tutelar pela avó paterna da vítima, que comunicou o desaparecimento da menina. Inicialmente, a polícia não trabalhava com a hipótese de homicídio.

Rodrigo e Luiza foram localizados nesta terça-feira e levados à delegacia, onde confessaram o crime. A Polícia Civil pediu a prisão temporária dos suspeitos, enquanto investiga a responsabilidade dos pais de Rodrigo, que moravam e são os donos da casa onde o corpo foi encontrado.

Fonte: g1/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/10/2025/13:24:34

