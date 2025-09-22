VÍDEO: Mãe, filha e adolescente perdem a vida em bar durante briga de facção

Foto: Reprodução | Um ataque brutal deixou a população de Juazeiro do Norte, no Ceará, em choque na noite da última sexta-feira (19).

Três pessoas foram assassinadas a tiros dentro de um bar no bairro Timbaúba: Patrícia Andrade do Nascimento, de 27 anos, sua filha Maria Alice, de apenas 10 anos, e a adolescente Maria Cicera Izabel dos Santos, de 15 anos.

O crime, que também resultou na morte de um cachorro de estimação, ainda deixou gravemente ferido um adolescente de 17 anos, irmão de Maria Cicera. De acordo com testemunhas, homens armados chegaram em um carro por volta das 23h e abriram fogo contra as vítimas que estavam dentro e fora do estabelecimento.

A resposta policial foi imediata. Na manhã de sábado (20), cinco suspeitos foram presos em uma operação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil. Horas depois, outras três pessoas foram detidas, elevando para oito o número de capturados — entre eles, estariam os mandantes do ataque. Durante a ação, armas, munições e drogas foram apreendidas.

As primeiras investigações apontam que o triplo homicídio está ligado à disputa entre facções pelo controle do tráfico de drogas na região.

O caso causou forte comoção na comunidade, sobretudo pela violência contra vítimas tão jovens, incluindo uma criança. O adolescente ferido foi levado ao Hospital Regional do Cariri, mas a menina de 10 anos não resistiu aos ferimentos.

Em nota, o governador do Ceará, Elmano de Freitas, repudiou o crime e garantiu rigor na apuração:

“A violência que tirou a vida de uma mulher e duas jovens em Juazeiro é inaceitável. As forças policiais estão mobilizadas para que todos os responsáveis sejam presos e julgados.”

A prisão dos suspeitos em menos de 24 horas é vista pelas autoridades como uma resposta firme ao crime organizado que tem assolado o interior do estado.

Fonte: Portal Guarani e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/09/2025/16:26:58

