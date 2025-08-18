Vídeo: Manicure do ES corta unhas de cliente após calote e vídeo viraliza

Ana Paula é manicure em Piúma. Foto: Reprodução/TikTok

Caso em Piúma, no Sul do Espírito Santo, já soma mais de 8 milhões de visualizações nas redes sociais.

O vídeo de uma manicure de Piúma, no sul do Espírito Santo, viralizou no TikTok. A gravação mostra a manicure Ana Paula de Oliveira cortando as unhas de uma adolescente de 17 anos que não pagou pelo serviço. A publicação já tem mais de oito milhões de visualizações.

“Isso aqui gente… é cliente que faz a unha… fez segunda-feira, bonitinha, olha a unha… e não quer me pagar […] Não quero dinheiro, mas também vai ficar sem unha. Caloteira. 17 anos de idade, fui pesquisar sobre e deve Deus e o mundo dentro de Piúma”, diz a manicure.

Em um segundo vídeo, Ana Paula explicou melhor a situação. De acordo com ela, a jovem fez as unhas e garantiu que o pagamento seria feito pelo pai. No entanto, o valor nunca foi transferido.

O atendimento ocorreu em um horário extra, às 8h de uma segunda-feira. Ao concluir o serviço, por volta das 9h30, a cliente tentou ligar para o pai, sem sucesso. A manicure fechou o salão para almoçar e combinou que o pagamento fosse feito via Pix.

No dia seguinte, Ana Paula entrou em contato com a garota novamente e, segundo a adolescente, ela ainda não tinha os R$ 150, mas pediu novamente o Pix da manicure para fazer o pagamento. Ao ficar sabendo do local que a adolescente estava, a manicure atrás da garota e cortou as unhas que haviam sido feitas.

Veja vídeo:

