VÍDEO: marido pega mulher com outro em moto que ele havia dado de presente no Pará

Neste domingo (11), um homem de Canaã dos Carajás, no Pará, teve um dia marcado por uma inesperada surpresa. Após sair mais cedo do trabalho, ele encontrou sua mulher trocando carícias com outro homem em cima da motocicleta que ele havia dado a ela dois dias antes, como presente para do Dia das Mães.

A moto, uma Honda Bros recém-adquirida, era um presente do marido, que havia planejado ainda um almoço especial para celebrar a data.

No entanto, ao chegar perto de casa, ele testemunhou a cena que devastou suas expectativas de um momento feliz.

O casal tem um filho de 8 meses. O vídeo mostra uma confusão com briga de capacetes que se iniciou após o flagra.

