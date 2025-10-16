Vídeo: Mavie leva bolada acidental, e Neymar consola a filha na Vila Belmiro

Neymar e Mavie na Vila Belmiro (Foto: Reprodução)

Criança chorou, mas se recuperou e virou “amuleto” na vitória santista

Mavie, filha de Neymar com a influenciadora Bruna Biancardi, levou uma bolada acidental na cabeça durante o aquecimento dos jogadores de Santos e Corinthians. O incidente aconteceu na noite desta quarta (15), na Vila Belmiro, quando a criança de 2 anos acompanhava a vitória santista por 3 a 1, com seu pai. Após o ocorrido, a menina deixou o campo chorando e foi consolada nos braços de Neymar.

Mavie estava próxima ao gramado quando a bola saiu acidentalmente do campo e a atingiu. Antes do incidente, a menina foi vista fazendo caretas, reproduzindo a comemoração icônica de Neymar e interagindo com torcedores na beira do campo.

Veja vídeo:

Mesmo sem Neymar, Santos atropela Corinthians na Vila

Impulsionado pela linda festa promovida pela torcida no entorno da Vila Belmiro, o Santos começou o jogo tomando a iniciativa e criando as principais ações ofensivas.

Logo na primeira etapa, o Peixe resolveu o jogo, apesar da ausência de Neymar, e marcou dois gols com Zé Rafael e Barreal. No segundo tempo, ampliou com Rollheiser. Raniele diminuiu para os visitantes. Placar final: Santos 3 x 1 Corinthians.

Com o resultado, o time da Baixada Santista se afastou da zona do rebaixamento e abriu seis pontos de vantagem para o Vitória, o primeiro time do Z4. Já o Corinthians estacionou na tabela e ficou em 12º lugar com 33 pontos.

Ficha técnica:

🥅 Gols: Zé Rafael (3’/1ºT), Barreal (38’/1ºT) e Rollheiser (9’/2ºT) – Santos; Raniele (12’/2ºT)

🧑‍🤝‍🧑Público: 13.123

💰Renda: R$ 665.586,00

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schimidt, Zé Rafael (Willian Arão), Barreal (Gabriel Bontempo) e Rollheiser (Victor Hugo); Guilherme e Lautaro Díaz (Robinho Jr.).

CORINTHIANS (Auxiliar: Lucas Silvestre)

Felipe Longo; Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e Angileri (Memphis); Hugo (André), Raniele, Maycon (Garro) e Breno Bidon; Gui Negão (Kayke) e Yuri Alberto.

