VÍDEO: Mavie viraliza ao imitar Neymar durante vitória do Santos

Mavie, filha de Neymar, encanta torcedores e internautas. | Divulgação

Mavie, filha de Neymar, viralizou ao imitar o pai durante vitória do Santos sobre o Corinthians. Confira os melhores momentos!

Na última quarta-feira (15), a pequena Mavie, filha do jogador de futebol Neymar, chamou a atenção durante o clássico entre Santos e Corinthians, realizado no Estádio da Vila Belmiro.

Com apenas dois anos, Mavie não só acompanhou o pai na partida, bem como se destacou ao fazer caretas que lembravam as expressões icônicas do craque. O momento divertido arrancou risadas dos torcedores presentes e divertiu sua mãe, Bruna Biancardi, que compartilhou sua alegria nas redes sociais.

A presença de Mavie no jogo foi especialmente significativa, pois ela havia recentemente se recuperado de um acidente que exigiu que usasse uma imobilização no braço.

Ao entrar em campo de mãos dadas com Neymar, a garotinha mostrou que estava completamente recuperada e pronta para apoiar o time da casa. O Santos venceu a partida por 3 a 1, mesmo sem contar com o camisa 10, que ainda se recupera de uma lesão.

O encanto das caretas de Mavie

Mavie não hesitou em mostrar seu lado divertido durante o jogo. As caretas que a menina fez foram comparadas às do pai, gerando uma série de comentários nas redes sociais. O perfil oficial do Santos até brincou: “Tal pai, tal filha”, acompanhando a frase com emojis que formavam uma careta.

Bruna Biancardi não conseguiu conter o riso e comentou sobre as travessuras da filha: “Figurinha!”. A mãe também compartilhou fotos da pequena posando com os mascotes do Santos, as Baleias, enquanto vestia um adorável look branco e rosa.

As reações dos internautas foram instantâneas e positivas após as postagens sobre Mavie durante o jogo. Muitos usuários elogiaram a beleza e simpatia da menina. Carol Dantas, mãe do filho mais velho de Neymar, também se juntou aos elogios dizendo: “Muito linda”.

Confira:

Fonte: Purepeople e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/10/2025/15:32:30

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...