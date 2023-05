VÍDEO: MC Pipokinha abaixa as calças no cockpit de avião e é advertida por piloto

MC Pipokinha abaixa as calças na cabine de comando de avião comercial.(Foto:Créditos).

Comandante não gostou da atitude da funkeira e pediu respeito. Ato aparentemente sem contexto algum ocorreu com a aeronave em solo e com a cantora na cabine de pilotagem

Em um novo vídeo que despertou críticas nas redes sociais, MC Pipokinha aparece no cockpit de uma aeronave comercial, sentada ao lato do piloto do aparelho. No entanto, a atitude protagonizada pela funkeira, que é filmada por uma pessoa de sua equipe, gerou certo desconforto no comandante da aeronave.

É que ela, aparentemente sem qualquer contexto, abaixou as calças e mostrou a bunda em plena cabine de comando do avião, que ainda estava em solo. Incomodado com a ação da artista, o piloto pediu para que ela “não fizesse aquilo” e que “tivesse respeito”.

Sem jeito após a advertência, MC Pipokinha subiu as calças de volta e ainda deu um tapinha no ombro do profissional, que pareceu não ter gostado nada da performance da cantora.

Veja a cena:

🚨ASSISTA: Em cabine de avião, MC Pipokinha tira calça ao lado de piloto e é advertida. pic.twitter.com/tOzTOjPsMe — CHOQUEI (@choquei) May 29, 2023

Fonte:g1 Santarém e Região — PA/ Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 29/05/2023/16:11:45

