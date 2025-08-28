Vídeo: Médico e estagiária são flagrados em ato sexual dentro de unidade de saúde em Manaus

Foto: Reprodução | A divulgação de um vídeo íntimo envolvendo um médico e uma estagiária de enfermagem dentro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) José Rodrigues, em Manaus, gerou polêmica nas redes sociais desde a última quarta-feira (27). As imagens, de teor sexual explícito, foram registradas nas dependências da unidade de saúde localizada na avenida Camapuã, zona norte da capital.

O registro mostra os dois profissionais em momentos de intimidade durante o horário de expediente. Em um trecho, o médico aparece sugando os seios da jovem, e em outro a estagiária realiza sexo oral. Após o episódio, ambos teriam retornado normalmente às atividades.

A repercussão do caso levantou debates sobre conduta ética no ambiente de trabalho.

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) informou, em nota, que tomou conhecimento do episódio apenas nesta quarta-feira (27), por meio das redes sociais, mas que o fato ocorreu há cerca de três anos.

De acordo com a pasta, o médico era vinculado a uma empresa terceirizada e a estagiária não integrava o quadro da SES-AM na época.

“Tão logo tomou ciência do ocorrido, a Secretaria iniciou procedimentos internos de apuração, por meio de sua assessoria jurídica, para esclarecer os fatos e adotar as medidas cabíveis. O órgão seguirá acompanhando o caso com a devida responsabilidade”, diz o comunicado.

O Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM) também foi acionado. Segundo informou nesta quinta-feira (28), o Conselho tomou conhecimento do material por meio de uma denúncia anônima.

O caso foi encaminhado ao setor jurídico e à Divisão de Fiscalização para investigação e possíveis medidas disciplinares, caso a denúncia seja confirmada.

