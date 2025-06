VÍDEO: Menina de 8 anos salva amigo de se afogar em piscina em GO

Ashley Emanuelle salva um amigo, em Goiás — Foto: Reprodução e arquivo pessoal/Karol Maia

Ashley Emanuelle, de 8 anos, salvou um amigo, de 6, de se afogar em uma piscina na casa de conhecidos da família da menina, durante uma comemoração, em Quirinópolis, região sudoeste de Goiás. Uma câmera de segurança da casa registrou o momento em que Ashley salta na água para salvar o amigo (veja abaixo).

No vídeo, as duas crianças brincam ao redor da piscina quando o menino tenta pegar uma bola na água e acaba caindo, começando a se afogar. Sem pensar duas vezes, Ashley pula na água e segura o amigo, levando ele até a borda da piscina. Logo, a mãe do menino aparece e ajuda a tirar a criança da água.

O caso aconteceu na quinta-feira (19). Em entrevista ao g1, Karol Maia, mãe de Ashley, explicou que a filha nunca fez aulas de natação, mas como teve muito contato com a água desde muito pequena, aprendeu com os pais.

“Ela nunca fez aula de natação profissional, mas foi criada na água, praticamente desde pequena, [então] aprendeu conosco”, destacou.

Além disso, a menina também é campeã de judô, e Karol acredita que o esporte possa ter ajudado.

“Foi uma surpresa pra nós porque dia 7 de junho ela se destacou; sendo Campeã da Copa Goiana de Judô – Categoria Sub-09 (7 a 8 anos, FEM) representando Quirinópolis. Inclusive, é uma excelente atleta”, pontuou.

Após o ocorrido, Karol publicou o vídeo nas redes sociais. Nos comentários da publicação, a mãe do menino agradeceu o salvamento: “Serei eternamente grata, ela é um anjo”, escreveu.

Veja vídeo:

