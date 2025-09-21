Vídeo: Mesmo com chuva, Primeira Corrida do Fogo é sucesso de público e atletas em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Novo Progresso viveu uma noite memorável no sábado (20) com a realização da Primeira Corrida do Fogo, organizada pelo 33º Grupamento de Bombeiros Militar. A chuva que caiu minutos antes da largada não desanimou os atletas nem o público, que compareceu em peso para prestigiar o evento.

Com percurso de 5 km, a prova reuniu corredores da cidade e também atletas de municípios vizinhos, promovendo um verdadeiro espetáculo de superação, saúde e integração.

A corrida marcou o primeiro aniversário do Corpo de Bombeiros em Novo Progresso, consolidando-se como um marco histórico para a corporação e para a comunidade, que apoiou a iniciativa com entusiasmo, incluindo a colaboração do comércio local.

