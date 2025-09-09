Vídeo: Ministro da Economia do Nepal é agredido e lançado em rio após bloqueio das redes sociais

O ministro da Economia e vice-primeiro-ministro do Nepal, Bishnu Prasad Paudel, foi cercado, agredido e jogado em um rio por manifestantes nesta terça-feira (9) em Katmandu, em meio a uma onda de protestos contra o bloqueio da internet e das redes sociais imposto pelo governo.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram Paudel correndo pelas ruas da capital, usando roupas informais, enquanto tenta escapar de um grupo de jovens manifestantes. Ele é derrubado após receber um chute, mas se levanta e continua a fugir, até ser alcançado e arrastado até o rio.

A mobilização é liderada majoritariamente por jovens da “Geração Z”, que protestam contra medidas autoritárias, como a censura digital, e denunciam corrupção nas instituições públicas.

Inicialmente pacíficas, as manifestações evoluíram para confrontos com forças de segurança, resultando em atos de vandalismo e incêndios de prédios públicos, incluindo o Parlamento, a Suprema Corte e residências de políticos, entre elas a do próprio Paudel.

Diante da escalada da violência, o primeiro-ministro K.P. Sharma Oli e outros membros do governo chegaram a pedir renúncia. Os protestos desta terça-feira são considerados os mais intensos no Nepal nas últimas décadas, com registros de mortos, feridos e interrupção de serviços essenciais, incluindo o fechamento temporário do aeroporto de Katmandu.

Veja o vídeo:

