VÍDEO; Moradores de Nova Miritituba bloqueiam entrada do bairro em protesto contra passagem de caminhões

Foto: Reprodução | Enquanto parte dos caminhoneiros permanece no pátio de triagem, outros seguiram para as transportadoras, levando moradores a fechar o acesso ao bairro em forma de protesto.

Em meio à paralisação parcial de caminhoneiros neste domingo (19), parte dos motoristas decidiu permanecer no pátio de triagem, enquanto outros seguiram em direção às transportadoras.

Diante da movimentação, moradores do bairro Nova Miritituba, em Itaituba, realizaram um ato de protesto e bloquearam a entrada da comunidade para evitar que os caminhões passem pelo interior do bairro.

A manifestação reflete a insatisfação dos moradores com o intenso tráfego de veículos pesados, que tem causado transtornos na área residencial. Autoridades locais acompanham a situação para tentar evitar novos conflitos e garantir a fluidez no tráfego da região.

