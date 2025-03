(Foto: Reprodução) – Por volta das 11h17 da manhã desta quinta-feira (6), câmeras de segurança registraram o momento em que dois elementos em uma motocicleta assaltaram à mão armada o proprietário de uma borracharia e troca de óleo, localizada na Travessa 25 com Tancredo Neves no bairro Nova República, em Santarém.

Segundo informações preliminares foram levadas apenas joias (cordão e aliança). Nas imagens ainda é possível ouvir dois disparos de arma de fogo. A vítima não foi ferida pelos tiros.

VEJA O VÍDEO:

Vídeo mostra assalto à mão armada em plena luz do dia, em Santarém Leia mais https://t.co/1w1bKzaVF1 pic.twitter.com/Eb3NAAooCd — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) March 6, 2025

Até o fechamento desta reportagem ninguém havia sido preso.

Qualquer informação sobre o paradeiro dos suspeitos pode se repassada de forma anônima ao 190 (NIOP) ou 181 (Disque-denúncia).

Fonte: Diene Moura – O Impacto – colaborou Blog do Pião e Lorenna Morena e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/03/2025/16:26:28

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...