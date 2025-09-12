Vídeo mostra atirador fugindo por telhado após matar Charlie Kirk; Trump afirma que ele foi preso

FOTO REPRODUÇÃO| As autoridades dos Estados Unidos divulgaram, na quinta-feira (11), um novo vídeo que mostra o suspeito de assassinar o ativista Charlie Kirk fugindo após pular do telhado da Universidade Utah Valley, em Utah. Kirk, de 31 anos, foi baleado no pescoço enquanto participava de um evento ao ar livre no campus.

Inicialmente, duas pessoas chegaram a ser detidas, mas foram liberadas. Durante coletiva à imprensa, o comissário do Departamento de Segurança Pública de Utah, Beau Mason, informou que o suspeito trajava camiseta preta estampada com uma bandeira americana. O governador de Utah, Spencer Cox, revelou que o FBI já recebeu mais de 7 mil pistas sobre o caso e colheu depoimentos de mais de 200 pessoas. Ele destacou ainda a importância da colaboração da população e criticou a circulação de desinformação nas redes sociais. Cox afirmou que pretende pedir a pena de morte para o responsável pelo assassinato.

O FBI também havia divulgado imagens de um homem vestido de preto e usando óculos escuros, classificado como “pessoa de interesse”. Especialistas ressaltaram que a demora na captura aumenta as dificuldades para localizar o atirador.

Na manhã desta sexta-feira (12), o presidente Donald Trump declarou, em entrevista à Fox News, que acredita que o suspeito já está sob custódia. Segundo ele, uma pessoa próxima ao atirador o denunciou e o anúncio oficial deverá ser feito em breve. Fontes ligadas à investigação confirmaram que um homem está sendo interrogado em conexão com o caso e que o próprio pai teria colaborado com as autoridades, afirmando que o filho confessou o crime.

Trump afirmou esperar que o acusado seja condenado à pena de morte. “O que ele fez, Charlie Kirk, ele foi a melhor pessoa, não merecia isso. Trabalhou duro, todos gostavam dele”, declarou. O presidente acrescentou ainda que o governador Spencer Cox já manifestou intenção de buscar a pena capital para o responsável.

O caso segue em investigação pelas autoridades federais e estaduais.

Veja vídeo:

Leia mais- Vídeo: Charlie Kirk, ativista conservador aliado de Trump, é baleado e morre nos EUA

Fonte: G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/09/2025/14:01:55

