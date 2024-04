Vídeo mostra batida de Porsche em Sandero em SP; motorista de aplicativo morreu e condutor do carro de luxo fugiu

Câmeras de segurança gravaram Fernando Filho batendo Porsche na traseira do carro de Ornaldo Viana, que morreu. Polícia analisa imagens e procura condutor do carro importado. Testemunhas contaram que veículo estava com velocidade acima do limite de 50 km/h.

Vídeos gravados por câmeras de segurança mostram o momento em que o Porsche Carrera dirigido por Fernando Sastre de Andrade Filho bate na traseira do Renault Sandero guiado pelo motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana (veja acima), que morreu. O condutor do carro de luxo fugiu do local.

O caso ocorreu na madrugada deste domingo (31) na Avenida Salim Farah Maluf, na Zona Leste de São Paulo. Segundo testemunhas ouvidas pela Polícia Civil, o carro de luxo estava em alta velocidade. O limite de velocidade para a via é de 50 km/h.

A Polícia Técnico-Científica vai analisar as imagens para determinar qual era a velocidade do Porsche no momento da batida.

Ornaldo foi socorrido por uma ambulância do Corpo de Bombeiros. Ele foi levado com parada cardiorrespiratória ao Hospital Municipal do Tatuapé, onde morreu. O motorista tinha 52 anos e estava sozinho no veículo.

Procurados pela reportagem, dois filhos dele não quiseram falar. Segundo policiais, Ornaldo seria sepultado nesta segunda-feira (1º) num cemitério da Grande São Paulo.

Um amigo de Fernando que, segundo a polícia, também estava do Porsche, foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital São Luiz no Tatuapé.

Até a última atualização desta reportagem, ele continuava internado. As autoridades não informaram, no entanto, se ele se feriu nem seu estado de saúde. Ou, ainda, se foi ouvido pela investigação para contar sua versão do que ocorreu.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe de Fernando, Daniela Cristina de Medeiros Andrade, disse aos agentes da Polícia Militar (PM) que atendiam a ocorrência no local que levaria o filho ao Hospital São Luiz no Ibirapuera, na Zona Sul da capital, porque ele tinha um “leve ferimento” na boca.

No entanto, quando os PMs foram ao hospital para ouvir a versão do motorista do Porsche e fazer o teste do bafômetro nele, não o encontraram. A mulher que o levou também não estava no local.

Diante disso, a Polícia Civil considerou que Fernando fugiu. Por esse motivo, registrou o caso como homicídio culposo (sem intenção de matar) e lesão corporal culposa (não intencional) na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente. A investigação está sendo feita pelo 30º Distrito Policial (DP), Tatuapé.

O g1 não conseguiu localizar o motorista nem sua mãe.

PM liberou motorista do Porsche

Procurada pelo g1, a advogada de Fernando, Carine Acardo Garcia, disse em nota que não iria se pronunciar neste momento. De acordo com ela, seu cliente está em estado de “choque”.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a polícia procura Fernando para prestar esclarecimentos.

A Polícia Militar informou que irá apurar se os policiais erraram ao permitir que Fernando deixasse o local do acidente com a sua mãe para ir supostamente a um hospital.

“Que liberaram, é fato. Trataram, inicialmente, como vítima. Vamos analisar se houve alguma falha no procedimento operacional. É preciso analisar caso a caso, mas não é incomum liberar a vítima para ir por conta própria [a um hospital], caso ela tenha condições”, falou ao g1 o coronel Emerson Massera, porta-voz da PM de São Paulo.

O ouvidor Claudio Silva também disse à reportagem que a Ouvidoria da Polícia Civil iria procurar a Corregedoria da Polícia Militar para que ela apurasse se a conduta dos agentes que atenderam a ocorrência entre o Porsche e o Sandero foi correta.

Policiais civis ouvidos pela reportagem disseram que os policiais militares demoraram quase cinco horas para comunicar um acidente com morte na delegacia. Segundo os agentes da Polícia Civil, os PMs deveriam ter feito o teste do bafômetro no local, e não procurar o motorista num hospital para fazer isso.

Duas testemunhas da batida entre o Porsche e o Renault, um homem e uma mulher, contaram que estavam dentro de outro veículo, um Hyundai HB20, quando viram o carro de luxo fazer uma ultrapassagem em alta velocidade e perder “o controle, colidindo na traseira do automóvel” onde estava Ornaldo.

Um relógio do motorista do Porsche, encontrado dentro do veículo, foi apreendido pelos policiais.

O Porsche azul 911 Carrera GTS, ano 2023, que era guiado por Fernando, está avaliado em mais de R$ 1 milhão. O veículo é de propriedade da empresa da família do motorista.

O Renault Sandero branco EXP, ano 2017, guiado por Ornaldo, custava em torno de R$ 40 mil. A traseira do automóvel ficou estruída pelo Porsche.

