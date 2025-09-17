Vídeo mostra criança sendo forçada por avós a ajoelhar e comer igual cachorro: “Lambe o chão”

Caso levou à prisão preventiva do casal, suspeito de torturar e maltratar duas crianças de 6 e 8 anos.

Um vídeo mostra uma criança sendo obrigada a se comportar como um cachorro, lambendo comida do chão, sob ameaça de apanhar com uma mangueira de água. Nas imagens, a agressora, identificada como L.A., esposa do avô da vítima, ordena: “Lambe, lambe o chão”, enquanto a criança chora e chega a tossir, mas cede às ordens. O caso aconteceu em Paranatinga (373 km de Cuiabá).

O caso levou à prisão preventiva do casal, acusado de torturar e maltratar duas crianças de 6 e 8 anos. Segundo a investigação, além de obrigar os pequenos a comer do chão, os criminosos aplicavam castigos cruéis, como fazê-los permanecer de joelhos sobre tampinhas de garrafa por longos períodos, além de agressões físicas e humilhações constantes.

O avô das crianças, responsável legal pela guarda, foi apontado como omisso, permitindo que os abusos continuassem. A investigação contou com depoimentos de testemunhas, apoio do Conselho Tutelar e do Ministério Público.

A promotoria de Paranatinga solicitou que a prisão de L.A. seja mantida durante a audiência de custódia. O Ministério Público de Mato Grosso (MP) também propôs o acolhimento institucional das crianças, que agora estão sob os cuidados do avô paterno, já que o pai se encontra preso e a mãe também era alvo de denúncias de maus-tratos.

Conforme a promotora Caroline de Assis e Silva Holmes Lins, o ambiente em que os menores estavam inseridos era marcado por tortura, intimidação, coação psicológica e violência física.

“O tratamento imposto revela intenso sofrimento mental, exposição vexatória e degradante, caracterizando verdadeira desumanização, o que agrava a vulnerabilidade das crianças, especialmente considerando sua fase de desenvolvimento emocional”, afirmou.

O delegado Gabriel Conrado reforçou que, com a prisão do casal, a investigação segue avançando e o inquérito será encaminhado ao Poder Judiciário para que os autores sejam responsabilizados conforme a lei.

