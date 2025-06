Vídeo mostra Juliana no topo do vulcão minutos antes de cair, na Indonésia

Foto:Reprodução | Brasileira aparece sorridente no topo do vulcão; ela morreu após cair em penhasco e esperar quatro dias por resgate.

Juliana Marins aparece sorridente no topo do vulcão; ela morreu após cair em penhasco e esperar quatro dias por resgate.

Instantes antes de desaparecer em uma das trilhas mais perigosas da Indonésia, Juliana Marins, de 26 anos, apareceu em um vídeo gravado no topo do Monte Rinjani, sorrindo e impressionada com a vista.

A gravação, feita por uma turista italiana e agora amplamente compartilhada nas redes sociais, mostra a brasileira ao lado de outros viajantes comentando sobre a beleza da paisagem, mesmo com a forte neblina que encobria o lugar naquele momento.

Juliana caiu em um penhasco durante a descida do vulcão, no sábado (21), e passou quatro dias aguardando o resgate. A confirmação da sua morte veio na manhã desta terça-feira (24), por meio de nota oficial da família.

“Com imensa tristeza, informamos que ela não resistiu. Seguimos muito gratos por todas as orações, mensagens de carinho e apoio que temos recebido”, dizia o comunicado.

Trilhas desafiadoras e riscos

Com 3.726 metros de altitude, o Monte Rinjani é o segundo vulcão mais alto da Indonésia e famoso por suas trilhas desafiadoras.

A caminhada até o topo pode levar até quatro dias, atravessando trechos íngremes, instabilidade climática e zonas de risco elevado, principalmente em dias de neblina intensa, como foi registrado no dia do acidente.

Juliana fazia o percurso como parte de uma viagem de mochilão pela Ásia. O grupo que a acompanhava contratou uma empresa local para a expedição, e foi durante a descida que ela escorregou e caiu em uma vala profunda, a cerca de 300 metros da trilha principal.

Resgate e confirmação da morte

A operação de resgate envolveu dezenas de profissionais e foi prejudicada pelo mau tempo. O corpo da jovem foi localizado por um socorrista voluntário a aproximadamente 600 metros de profundidade. A Defesa Civil da Indonésia informou que o corpo será içado na manhã de quarta-feira (25), no horário local.

Informações iniciais chegaram a circular de que Juliana havia sido socorrida com vida, mas a família desmentiu os boatos, esclarecendo que ela permaneceu sem atendimento desde o momento da queda até sua localização.

VEJA VÍDEO:

